Cumalıkızık ayağa kaldırılıyor

Yıldırım Belediyesi, UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Osmanlı’nın kırsal mimarisinin eşsiz örneklerinden 700 yıllık Cumalıkızık’ı yeniden ayağa kaldırıyor.

Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ile birlikte tarihi köydeki restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. bölgedeki yapılar, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ortaklaşa imzaladığı protokolle aslına uygun olarak tarihi dokuya zarar verilmeden yeniden yapılıyor.

Cumalıkızık’taki tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Osmanlı kırsal ve sivil mimarisinin ilk örneklerinden olan Cumalıkızık’ta yürüttüğümüz çalışmaları artık tamamlıyoruz. Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. bölgede bulunan 2794 ada 26, 45, 46, 47, 48, 49 ve 84 parsellerinde restorasyon uygulamalarımızla tarihimiz ruh buluyor” dedi.

Yıldırım için Cumalıkızık’ın ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Edebali, “Cumalıkızık’ı Yıldırım’ın dünyaya açılan penceresi olarak görüyoruz. Yıldırım’ı dünyaya tanıtan tarihe ayna tutan bu eşsiz yerimizin gözettiği tarihi değerin bilinciyle gelecek nesillere taşımaya gayret gösteriyoruz” dedi.



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Edebali, “Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik eden Yıldırım’da Cumalıkızık’ın yanı sıra askeri mimarisinin ilk yansıması Balabanbey Kalesi, sosyal mimarinin en önemli eserlerinden Yıldırım Külliyesi, Osmanlı’nın ilk tıp fakültesi olan Darüşşifa’nın yanı sıra manevi hazinemiz Emirsultan Camii gibi önemli yapılara ev sahipliği yapıyoruz. Dünya mirasları olan Cumalıkızık, Yeşil Külliyesi ve Yıldırım Külliyesi şehrimizin zenginliğidir” diye konuştu.