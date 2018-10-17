Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “İnsanlığı nizam ve merhamet medeniyetiyle buluşturmalıyız”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin açılışında yaptığı konuşmada, “İnşallah, önümüzdeki asrı Türk asrı yapar, bu asrın en gür sedasının da İslam’ın sedası olmasını gerçekleştirerek insanlığın yeniden ‘Nizam ve Merhamet Medeniyeti’ ile buluşmasını sağlarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin açılışında yaptığı konuşmada, “İnşallah, önümüzdeki asrı Türk asrı yapar, bu asrın en gür sedasının da İslam’ın sedası olmasını gerçekleştirerek insanlığın yeniden ‘Nizam ve Merhamet Medeniyeti’ ile buluşmasını sağlarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen Kök Tuğ Kazak Derneği Açılış Töreni’ne katıldı. Büyükelçi Abzal Saparbekulı ve Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu’nun ev sahipliği yaptığı törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

“Önümüzdeki asrı Türk asrı, en gür sedasını ise İslam’ın sedası yaparız”

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, günümüzde yüksek demokrasilerin kaliteli STK’ların varlığı ve çokluğu ile ölçüldüğünü belirterek, “Yakın tarihimizde bu gibi sivil toplum kuruluşlarının müstesna hizmetleri gurur sayfalarına kaydedilmiştir. İnşallah, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği gibi gönüllü fikir ve kültür kuruluşlarımızın çalışmaları ve çabaları ile önümüzdeki asrı Türk asrı yapar, bu asrın en gür sedasının da İslam’ın sedası olmasını gerçekleştirerek insanlığın yeniden ‘Nizam ve Merhamet Medeniyeti’ ile buluşmasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

“İlahi kaderin, tarihi bir misyonunun parçası olduğumuza inanıyorum”

Büyük medeniyetindeki gücün farkında bir anlayışla yürüyen, Türk-İslam dünyasının Aksakal’ı, çağdaş Kazakistan’ın kurucusu Nursultan Nazarbayev’in üstün liderliği sayesinde Kazakistan’ın artık Türk-İslam aleminin gururu olduğunu ifade eden Topçu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bölgesinin ve dünyanın barışına, refahına ve güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Bizleri, Kazak, Kırgız, Tatar, Türkmen, Özbek, yani Türkleri, Tanrı Dağı’ndan Adriyatik sınırlarına kadar getiren bir ilahi kaderin, tarihi bir misyonunun parçası olduğumuza inanıyorum.”

“Bizler aynı milletin fertleriyiz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca ise iki devlet ve halklarının yakınlıklarına vurgu yaparak “Bizler aynı milletin insanlarıyız, fertleriyiz. Birbirimizi dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte iki ülkenin liderlerinin arasındaki sıcaklık ve samimiyet çok daha artarak devam edecektir” diye konuştu.

“Kazakistan, kardeş Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem vermektedir”

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı yükselen Kazakistan-Türkiye ilişkilerine vurgu yaparak, “Kazakistan, kardeş Türkiye ile kültürel ve manevi ilişkilerin gelişmesine büyük önem vermektedir. Zaten geçmiş ayda Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in Türkiye ziyareti çerçevesinde kültür alanında önemli bir anlaşmaya imza atılmıştır. Bu kültürel faaliyetleri bağımsız olan birlik ve derneklerle yürütmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev’in üzerinde durduğu Milli Uyanış projesiyle milli değerlerimize, geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak, milli bilincimizi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

“Kazak medeniyetinin yaşatılması tüm Türk dünyasının geleceği için önemlidir”

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu, derneğin amaçlarına değindiği konuşmasında şunları kaydetti:

“İki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu daha da geliştirerek, ilişkilerimizin daha sağlam temele dayanması için katkıda bulunacağız. Turan elinin en bariz ve en geniş bozkırlarının mirasçısı olan Kazak medeniyetinin güçlü bir şekilde yaşatılması tüm Türk dünyasının geleceğinde önemli bir yer ve anlam ifade etmektedir.”

Etkinlik “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Haritalarla Türkistan ve Osmanlı Devlet Arşivlerinde Türk- Kazak İlişkileri” sergisi ile devam etti. Ayrıca programda Kazak türkülerinden ve Kazak milli elbiselerinden seçkiler sunuldu.