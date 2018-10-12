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12 Ekim 2018 Cuma 11:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajları şöyle: “Aziz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet’e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara’nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyorum. Milletimizin yegane temsilcisi, milli mücadeleye yön veren Büyük Millet Meclisimiz, istiklal savaşımızın kazanılmasının ardından, geleceğimizin şekillendiği önemli bir karargah olan Ankara’yı, yeni kurulan Cumhuriyetimizin başkenti ilan etmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da küçük bir şehir olan Ankara, gelişme ve ilerleme mücadelemiz sırasında da hızla kalkınarak çağdaş bir başkent olmuş; demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin beşiği olarak, Türkiye’nin muasır medeniyet yürüyüşüne önderlik etmiştir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
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