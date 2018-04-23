Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 farklı ülkeden gelen 800 çocuğu Beştepe’de ağırlıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukları Beştepe’de ağırlıyor. Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’da törende bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte çocukları selamladı. Törende Türk bayrağı göndere çekildi. Etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. Çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol fotoğraf çekinmek istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Dünya Çocukları’nı kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 farklı ülkeden gelen 800 çocuğu Beştepe’de ağırlıyor.