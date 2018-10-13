Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Finans kesimleri kasalarla ilgili çalışmalarınıza dikkat edin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir bankada FETÖ terör örgütüne ait 100 kilo altın ve 5 milyon dolar bulunmasıyla ilgili olarak finans kesimlerine seslenerek, "Kasalarla ilgili çalışmalarınıza dikkat edin" dedi.

Kayseri’deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde birkaç çözülmesi gereken konu var. Bunlardan biri terör. Bu alçaklar da boş durmuyor. Ülkemizin canını yakacak eylemler için fırsat kolluyorlar. Hala topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz. Bir başka sorunumuz FETÖ’dür. Bu ihanet çetesinin maddi ve manevi zararları çok büyük. Eğitim ve hayır hasenat diyerek sinsice kurdukları tuzaklarla nice vatandaşlarımızı düşürdüler. Bu örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı tarih 17-25 Aralık’tır. Bu hareketin 40 yıl mazisi var. 40 yıl bu günlerin hazırlığını yaptılar. Ortaya konulan tüm delillere rağmen örgütün içinde kalmaya devam edenler sonuçlarına hazırdır demektir. FETÖ terör örgütünün içinde kalan kim olursa olsun ister babamız olsun, evladımız, kardeşimiz olsun kusura bakmasın canlarını yakarız. Hukuk neyse bunu da uygularız. Çünkü onlar bu ümmeti. Aileleri parçaladılar. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Bugüne kadar ne oldu. Şimdi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gibi eşi benzeri olmayan bir büyük ihanete rağmen bu yapıyı savunmaya devam edenlere yapacak bir şeyimiz kalmamıştır. Bu mücadeleyi de hukuk devleti içinde yürütüyoruz. Adalet ve hukuk herkesin hatta hainlerin bile hakkıdır. Dünyada böylesine büyük bir saldırıya maruz kalıp da demokratik hukuk devleti içinde yürüten bir başka ülke yoktur. Buna rağmen FETÖ ile mücadele konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Her gün yeni deliller bulunuyor. Daha önce bilinmeyen insanlar savcılarımızın hakimlerin karşısına çıkartılıyor. Geçmişte Kayserimizin de FETÖ’den çok çektiğini iyi bilirim. Bu ihanet çetesinin peşini Kayseri’de de bırakmadık bırakmayacağız. Isparta’da bir bankanın kasasından bunlara ait 100 kilo altın 5 milyon dolar para çıktı. Kim bunlar FETÖ. Devam ediyor. Şimdi bankalarda. Buradan tüm finans sektörlerine sesleniyorum. Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza da dikkat. Nerede kim ne yapıyor bunu bileceksiniz. Bir gün mutlaka tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından 41 başlıkta, yaklaşık bedeli 620 milyon TL olan Bekir Yıldız Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Mimsin-TOKİ Yolu, Tuna Katlı Kavşağı, 30 Ağustos Katlı Kavşağı, Hulusi Akar Bulvarı girişi Katlı Kavşakları, Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı, muhtelif yerlerde 19 ayrı köprü, Beyazşehir, Köşk, Talas ve Yemliha Sosyal Yaşam Merkezleri, kamu idareleri için yapılan binalar, ilçelere yapılan 118 kilometre yeni yol, Felahiye Toplu Ahır Projesi, yine ilçelere yapılan spor sahaları, çocuk oyun grupları, parklar, sulama tesisleri, kent merkezine 6 adet mini terminal binası, Büyükşehir Meslek Akademisi, Asri Mezarlık’ta yapılan çalışmalar, Erciyes’te yapılan sosyal tesisler, KASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon hatları ile 156 adet depo, kuyu ve arıtma tesisi yapımının toplu açılışı gerçekleştirildi.