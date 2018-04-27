Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nun görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HÜDA PAR Genel...

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