Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Moldova’nın başkenti Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile ortak basın toplantısında konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından Moldova’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı nezdinde merhum Süleyman Demirel’den 19 yıl sonra yapılan bir ziyaret. Bu da benim için ayrı bir memnuniyet vesilesi. Bugün önce ikili daha sonra heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele lama fırsatını bulduk. Görüşmelerimizde ifade etmiş olduğumuz üzere Moldova’mın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunması bizim için çok ama çok önemli. Bölgedeki barış ve istikrar ortamı ancak bu şekilde sürdürülebilir. Transdinyester ihtilafının bu ilkeler çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi hususundaki desteğimizin süreceğini burada da ifade etmek isterim. Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya’nın Moldova ile ilişkilerimizde özel bir konumu vardır. Gagavuz Türklerini ilgilendiren yasal değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesine önem verdiğimizi sayın Cumhurbaşkanı ile de görüştük. Az önce Cumhurbaşkanı ile imza attığımız stratejik ortaklık açıklaması yalnızca bir kağıt parçasından ibaret değildir. Bu şekilde ilişkilerimiz adeta sınıf atlayarak stratejik ortaklar seviyesine çıkarılmıştır. Böylece iki ülke arasında iki yılda bir toplanması öngörülen yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması kurulmuş olacaktır. Stratejik ortaklar birbirlerini hayati çıkarlar söz konusu olduğunda tereddüt etmeden desteklerler. Özellikle FETÖ’yle ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri Türkiye Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum. Zira 15 Temmuz gecesinde 251 şehidimiz oldu. Bunun yanında 2 bin 193 yaralımız, gazimiz oldu. Bunu yapanlar özelikle silahlı kuvvetlerimize sızmış, polisimize sızmış, yargımıza sızmış, devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür ve bu terör örgütü aynı çalışmalarını şu anda Moldova’da yapmak suretiyle, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir. Çünkü dost dosta bu tür başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlış orada da yapılmasın” dedi.

"Ortak hedefimiz 1 milyar dolara ulaşmak"

Ekonomik ilişkilere de değinen Erdoğan, "Ekonomik ilişkilerimizi, siyasi ilişkilerimize yakışır bir seviyeye çıkartılması yönündeki kararlılığımızı ortaya koyduk. Özellikle 2016 yılı sonunda serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ticari ilişkilerimizde önemli bir mesafe kat ettik. 2017 yılında toplam ticaret hacmini 466 milyon dolar düzeyine ulaştırdık. Tabii bu beklentilerimizin altında. Şimdi yeni belirlediğimiz hedef 1 milyar dolara ulaşmak. Ortak hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

İki devlet bankasının Moldova’da bir çalışma yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat Bankası ve Halk Bankası elemanlarını buraya göndermek suretiyle burada bir çalışma yaptı. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova’da şubelerini açacaklar. Moldova halkı için ulusal-uluslararası alanda özellikle finans nakdini rahatlatmış olacaklar" dedi.