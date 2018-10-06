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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a tebrik mesajı göndererek, "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a tebrik mesajı göndererek, "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a gönderdiği mesajla İstanbulluları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği tebrik mesajında, "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul’un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da İstanbul’un kurtuluşunun yıl dönümünü sosyal medyadan şu mesajla kutladı:

"İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde bu güzel şehri yeniden Türk yurdu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarını minnetle yad ediyorum"
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