Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koreli Ayla ile buluştu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim ile sohbet etti.

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