Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin son gününde Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim’i kabul etti.Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koreli Ayla ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin son gününde Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim’i kabul etti.