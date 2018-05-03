GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koreli Ayla ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin son gününde Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koreli Ayla ile buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin son gününde Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim’i kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim ile sohbet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku