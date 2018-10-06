Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a resmi bir ziyarette bulunacak

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, 8-9 Ekim 2018 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Sayın Janos Ader’in davetine icabetle Macaristan’a resmi bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, siyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ader ile yapacakları görüşmelerin yanısıra Meclis Başkanı Sayın Laszlo Köver ve Başbakan Sayın Viktor Orban ile biraraya gelecek.

Görüşmelerde siyasi, askeri, güvenlik, savunma sanayii, ekonomik, ticari,kültürel ve sosyal yönleriyle ikili ilişkiler ele alınacaktır. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konular görüşülecek.

Söz konusu ziyaretin, Macaristan ile stratejik ortaklığımız çerçevesinde her alanda işbirliğimizin ilerletilmesi yönünde en üst düzeydeki ortak iradenin bir göstergesini teşkil edeceği vurgulanarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin resmi açılışını gerçekleştirmeleri ve İş Forumu’na iştirak etmeleri, ayrıca Galiçya Şehitliğimizi ziyaret etmeleri öngörülmektedir" denildi.