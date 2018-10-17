Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleşen Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası’nın açılış törenine katıldı.Moldova’ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Kişinev’de gerçekleşen Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası’nın açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası’nın açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleşen Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası’nın açılış törenine katıldı.Moldova’ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Kişinev’de gerçekleşen...