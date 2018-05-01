Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buhara temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Buhara şehrinde bulunan Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhara’nın tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek ardından Güney Kore’ye gidecek.

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