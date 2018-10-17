Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ’lü öğrenciler hakkında açılan davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ’lü 4 öğrenci ve bir kırtasiye dükkanı sahibi hakkında açılan davayı geri çekti. Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, “Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ’lü 4 öğrenci ve bir kırtasiye dükkanı sahibi hakkında açılan davayı geri çekti. Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, “Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde kendisine hakaret içeren pankart taşımalarının ardından haklarında dava açılan 4 öğrenci ile dün görüşmüş, öğrenciler hakkında açılan davanın geri çekilmesi için talimat vereceği öğrenilmişti. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu davayı geri çekme dilekçesini mahkemeye sundu. Dilekçede, "Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir. Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin siyasetle ve ülke sorunlarıyla ilgilenmelerinden büyük memnuniyet duymakta ve gençlerimize güvenmektedir. Bu çerçevede başta seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesi de dahil olmak üzere gençlerimizin ülke yönetimine katılımı hususunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar milletimizin bilgisi dahilindedir. Ancak gençlerimizin düşüncelerini ifade ederken bir kısım marjinal gruplara ve sorumsuz siyasetçilere özenerek hakarete tevessül etmesi, Cumhurbaşkanımızın tasvip edebileceği bir hal tarzı değildir" denildi.

Dilekçenin devamında şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin öncelikle eğitim gördükleri alanda ülkemize sadakatle hizmet etmelerini, siyaset ve diğer alanlarda düşüncelerini açıklarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve nezih üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir. Arz olunan ve resen göz önünde bulundurulacak çerçevesinde sanıklar hakkında vaki şikayetten vazgeçtiğimizi ve katılma talebimizin bulunmadığını vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz."