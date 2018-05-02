Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seul temasları kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Yemekte Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı "Ayla" filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol da vardı. Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in eşi Kim Jung-sook da yer aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in daveti üzerine Başkent Seul’deki Kore Evi’nde çay ikramına katıldı.