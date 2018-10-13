Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi’nde Kur’an-ı Kerim okudu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 750 kişi kapasiteli Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesini düzenlenen törenle hizmete açtı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da hazır bulunduğu açılış sonrasında ikindi namazı kılındı. Cumhurbaşkanı, namazdan sonra Kur’an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde Kur’an okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi’nde Kur’an-ı Kerim okudu.