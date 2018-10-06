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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam’daki AK Parti kampında yaptığı konuşmada, CHP’nin Mckinsey ile ilgili eleştirilerine cevap vererek, "Bu zat ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık şirketi üzerinden aklı sıra bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz. Bu zata değil ama bu zatın hezeyanlarıyla aklı karışmış olan varsa izah etmek isterim" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin bir dönem her şeyini Amerika’ya teslim ettiğini belirterek, "Ama bu tek parti CHP ve milli şef İnönü dönemidir. Tek parti CHP’si tutmuş yapılan tüm fabrikaların kapısına kilit vurmuş. Savunma sanayi girişimlerini teker teker boğmuştur" ifadesini kullandı.
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