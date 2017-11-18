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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Naim Süleymanoğlu’nun vefatına ilişkin baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu'nun vefatına ilişkin baş sağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Olimpiyat şampiyonu, milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve spor dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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