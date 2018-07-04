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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet Kıraathanesi” projesi onu harekete geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Millet Kıraathanesi" projesi, Trabzon’daki Rahman Ayhan’ı harekete geçirdi.Trabzon Dolaylı Köyü Kalkındırma Geliştirme Kültür Derneği Başkanı ve araştırmacı yazar Ayhan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi” projesi onu harekete geçirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Millet Kıraathanesi" projesi, Trabzon’daki Rahman Ayhan’ı harekete geçirdi.

Trabzon Dolaylı Köyü Kalkındırma Geliştirme Kültür Derneği Başkanı ve araştırmacı yazar Ayhan, Dolaylı Mahallesi’nde evinin yanında bulunan ve yaklaşık 20 bin kitaptan oluşan kütüphaneyi yakında vatandaşların hizmetine açmayı planladığını belirterek kütüphanede 150-200 yıllık el yazması kitapların da bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde "Millet Kıraathanesi" projesini gündeme getirmenin ardından kütüphaneyi kurmaya karar verdiğini belirten Ayhan, “40 yıldır kitap alıp biriktiriyorum. Aynı zamanda araştırmacı yazarım. Kitaplarla haşır neşir olduğumdan yıllardır böyle bir kütüphane yapmayı hayal etmiştim çok şükür şimdi nasip oldu. Kütüphanenin yapımında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’nun sağ olsunlar bana büyük destekleri oldu. Burada 20 binin üzerinde kitap var. Bunlar arasında 150-200 yıllık Osmanlıca el yazması kitaplarımız bile var. Cumhurbaşkanımız söz konusu projeyi açıkladıktan sonra biz de bunu gündemimize alarak sonunda yapım aşamasına getirdik. Kütüphanemiz yeni ancak kitaplarımız eskilere dayanıyor. Amacım sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini gündeme getirmekti. Sonuçta kütüphanemizi yaptık şimdi vatandaşların buraya gelip kitaplardan yararlanmasını bekliyoruz. Kütüphanemin üzerini de tamamen cam balkonla çevirerek masa ve sandalye koymayı düşünüyorum. İsteyen hemen alttaki kütüphaneden kitap alarak yukarıda okuyabilir. Bunu tek başıma yapmam mümkün değil destek bekliyorum” dedi.

Türkiye’de okuma alışkanlığının mutlaka gelişmesi gerektiğini ve bu nedenle projeyi çok olumlu karşıladıklarını ifade eden Ayhan, ”Cumhurbaşkanımızın bu projesini çok olumlu karşıladım. Kültürsüz insanla hiçbir şey olmaz. Okumayan insan hiç bir şey bilmeyen insandır. Okuma alışkanlığını geliştirmemiz gerekir. Türkiye geneline baktığımızda okuma alışkanlığı bakımından Trabzon diğer illere göre biraz önde diyebiliriz. Şu anda akıllı cep telefonlarının, tabletlerin adeta esiri olduk. Bunlar okumayı tamamen bitirdi. Mesela Uzakdoğu insanı daha çok okuyor daha çok bilgi sahibi oluyor. Biz de okumamızı geliştirmeliyiz” diye konuştu.
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