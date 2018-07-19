Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posteri, Trump Towers’da

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı için hazırlanan ‘Başkan Erdoğan’ yazılı pankart, Şişli’deki Trump Towers’a asıldı. 154 metre yüksekliğindeki Trump Towers binasına asılan pankart havadan görüntülendi.

Şişli’deki Trump Towers’ın 35. Katındaki bulunan daireye iş kadını Aliye Uzun’un, FETÖ/PDY’nın 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılına özel hazırlattığı ‘Başkan Erdoğan’ yazılı pankart, 154 metre yükseklikteki gökdelenden sarkıtıldı. Trump Towers’ta ikamet eden ve aynı zamanda burada ofisi bulunan iş kadını Aliye Uzun tarafından yaptırılan pankart üzerinde Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı logosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve ‘ 15 Temmuz Liderine Güvenen Bir Milletin ve Milletine Güvenen Bir Liderin Destanıdır’ yazısı yer aldı.

‘Eyfel Kulesine poster asmak gibi bir şey’

15 Temmuz’u unutturmayacağımızı simgelemek için böyle bir şey düşündüğünü ifade eden Aliye Uzun, “ Bu Türk Milletinin Dünya’ya göstermiş olduğu bir demokrasi zaferiydi. Büyük bir tepki uyandırmak amacıyla bu günü unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı simgelemek için böyle bir şey düşündüm. Bir aydır bu konu ile ilgili çalışmalar yaptım. Aslında seçim sabahı böyle bir şey yapacaktım ama yönetim, güvenlik ve birçok kişi buna engel oldu yapamadım. Ofisim ve dairem var. İlk başta 35. kattaki dairede kalan kişiyi buldum. Bunları bulmam günlerce sürdü. Kendi imkanlarımla posteri bastırdım. Ciddi bir uğraş sonucunda bu posteri asmayı başardım. Güvenlikle birbirimize girdik, karakolluk olduk. Bir sürü olaylar başıma geldi ama yılmadım. Donald Trump’un markası olan Trump Towers binasına böyle bir şey yapmak düşünün ki kolay bir şey değil. Eyfel Kulesine poster asmak gibi bir şey” dedi.

‘1 aydır işimi gücümü bıraktım’

Benim yan komşum dışında bu işe onay veren olmadığını kaydeden Uzun, “Herkes karşı geldi yapmama. Sadece 35. kattaki daire sahibi izin verdi kullanmamıza. Yönetim ve güvenlik kesinlikle bize izin vermedi. Çok büyük olaylar oldu. Ama pankartı astıktan sonraki tepkiler çok güzel oldu. 1 aydır işimi gücümü bıraktım. Bu posteri asmak ile uğraştım. Sonuçta başarılı oldum. Seçim sabahı denedik ama o zaman başarısızlıkla sonuçlandı. 15 Temmuz’da bunu başardık. O yüzden daha mutluyum. Posterdeki hem yazan yazı, başkanımızın posteri, Türk Bayrağı. Daha anlamlı oldu” şeklinde konuştu.

‘Kabul etseler de, etmeseler de Başkanımız bir dünya lideri’

Donald Trump’ın markası olan bir binaya böyle bir poster asmanın Trump’ın çok hoşuna gideceğini sanmayacağını aktaran Uzun, “ O dairede oturan kişiyi bulmam baya zor oldu. Böyle bir şeyi söylediğimde sağ olsun çok sıcak karşıladı. Bana en çok yardımcı olan kişilerden biri. Bu durum Donald Trump’ın markası olan bir binaya böyle bir poster asmak çok hoşuna gideceğini sanmıyorum. Kendisini sosyal medyada ekledim zaten. Kendileri kabul etseler de, etmeseler de Başkanımız bir dünya lideri. Yapabileceğim yer olursa yine yaparım. Buradan atılma şansım da olabilir. Ofisimi de kaybedebilirim ama asla pişman değilim. Zaten yaptıktan sonra Türkiye’den Cumhurbaşkanımızı sevenlerden inanılmaz güzel tepkiler aldım. O yüzden bu mutluluğumu daha da çok katladı. Çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

Görüntüleri aynı zamanda sosyal medyada da paylaştığını söyleyen Uzun, “ Sosyal medyada paylaştıktan sonra Donald Trump’ı da etiketledim. Eğer gördüyse ya da görürse pek hoşuna gideceğini sanmıyorum. Çok tehlikeli bir şey yaptım ama Başkanımız için buna değer” dedi.

Gökdelene asılan pankart havadan görüntülendi

İş Kadını Aliye Uzun tarafından yaptırılan ve uzun uğraşlar sonucu Trump Towers’e asılan ‘Başkan Erdoğan’ yazılı pankart havadan görüntülendi. Görüntülerde 154 metre yükseklikteki gökdelenin 35. katına asılan pankartın sarkıtıldığı görülüyor.