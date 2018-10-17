17 Ekim 2018 Çarşamba 11:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ’lü öğrenciler hakkında açtığı davayı geri çekti. Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, “Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanla

IHAAW115042-GEN/17-10-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ’lü öğrenciler hakkında açtığı davayı geri çekti. Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, “Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir” denildi. 17.10.2018 11:50:42 TSI NNNN