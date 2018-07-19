Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini 20 Temmuz Barış ve Özgürlük törenine katılmak üzere KKTC’ye yapacak. Başkent Lefkoşa’daki tören ve etkinliklere katılacak ola Oktay, 20 Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü kutlamalarında Başkan Erdoğan’ı temsil edecek. Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da eşlik edecek.