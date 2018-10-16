Cumhuriyet Korosu’ndan muhteşem konser

Maltepe Belediyesi’nin, “Cumhuriyet Benim Festivali” düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında sahne alan Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Cevizli mahallesinde unutulmaz bir konser verdi. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği konserde, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Maltepe Belediyesi’nin, “Cumhuriyet Benim Festivali” düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında sahne alan Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Cevizli mahallesinde unutulmaz bir konser verdi. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği konserde, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Maltepe’nin 90, Cumhuriyet’in 95. yılı nedeniyle, Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Cumhuriyet Benim Festivali”, gerçekleştirilen etkinliklerle devam ediyor. Festival programı kapsamında Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyet Koroları Konseri adı altında Cevizli Ayhan Akbaba Parkı’nda muhteşem bir konser verdi. Konserde “Geçti Dost Kervanı”, “Oy Benim Sevdiceğim”, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” gibi geleneksel halk müziği eserleriyle, “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” gibi marşlar seslendirilirken, vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

29 Ekim’e kadar sürecek

29 Ekim’e kadar sürecek olan “Cumhuriyet Benim Festivali” kapsamında, Cumhuriyet Koroları Konseri ilçenin farklı noktalarında düzenlenmeye devam edecek. Konserler, 18 Ekim Perşembe günü saat 17.30’da Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı’nda, 22 Ekim Pazartesi saat 17.30’da Fındıklı Işık Parkı’nda, 27 Ekim Cumartesi saat 17.30’da Cevizli Piazza AVM’de ve 25 Ekim saat 17.30’da Maltepe Meydanı’nda yapılacak.