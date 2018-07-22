GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 11:57

’Daha iyi bir yolculuğa’ yazılı tişörtüyle kazaya davetiye çıkardı

Adıyaman’da tişörtünün üzerinde ’Daha iyi bir yolculuğa’ yazan şahsın motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Adıyaman Atatürk Bulvarı ve Karapınar Caddesi üzerinde amatör kamera tarafından kaydedilen görüntü dikkatlerden...

'Daha iyi bir yolculuğa' yazılı tişörtüyle kazaya davetiye çıkardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’da tişörtünün üzerinde ’Daha iyi bir yolculuğa’ yazan şahsın motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı ve Karapınar Caddesi üzerinde amatör kamera tarafından kaydedilen görüntü dikkatlerden kaçmadı. Giydiği tişörtün üzerinde ’Daha iyi bir yolculuğa’ yazan kişinin sürdüğü motosiklette 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku