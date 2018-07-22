Adıyaman’da tişörtünün üzerinde ’Daha iyi bir yolculuğa’ yazan şahsın motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Adıyaman Atatürk Bulvarı ve Karapınar Caddesi üzerinde amatör kamera tarafından kaydedilen görüntü dikkatlerden kaçmadı. Giydiği tişörtün üzerinde ’Daha iyi bir yolculuğa’ yazan kişinin sürdüğü motosiklette 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
’Daha iyi bir yolculuğa’ yazılı tişörtüyle kazaya davetiye çıkardı
Adıyaman’da tişörtünün üzerinde ’Daha iyi bir yolculuğa’ yazan şahsın motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Adıyaman Atatürk Bulvarı ve Karapınar Caddesi üzerinde amatör kamera tarafından kaydedilen görüntü dikkatlerden...