GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:24

Dakikalarca acı içinde kıvrandı

Zonguldak’ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan talihsiz kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti. Yüzük, operasyonla kadının parmağından çıkartıldı.Kent merkezinde yaşayan Gülay Taşkesen, bir süre önce parmağına taktığı...

Dakikalarca acı içinde kıvrandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zonguldak’ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan talihsiz kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti. Yüzük, operasyonla kadının parmağından çıkartıldı.

Kent merkezinde yaşayan Gülay Taşkesen, bir süre önce parmağına taktığı yüzüğü çıkartmak istedi. Ancak parmağının şişmesi üzerine yüzü çıkartamadı. Talihsiz kadın ilk olarak itfaiyeye başvurdu. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen sıkışan yüzük çıkmayınca AFAD ekipleri devreye girdi. Yaklaşık 10 dakika süren operasyonun ardından Taşkesen’in parmağında sıkışan yüzük sorunsuz şekilde çıkartıldı.

Yüzükten kurtulan kadın rahat bir nefes aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku