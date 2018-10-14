Damada düğün günü yapılan akıl almaz şakalar

Bursa’nan İznik ilçesinde düğün günü arkadaşlarının damada yaptığı geleneksel şakalar ’yok artık’ dedirtti.

Çeşme’de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal (25), doğup büyüdüğü İznik’te Zehranur Uğur (22) ile dünya evine girdi. Düğün günü adet gereği şakalar yapılan damat Mustafa Ünal’ın kafasında yumurtalar kırılıp una bulandı. Ağzına emzik verilen damat, ardından da koli bandı ile bağlandı. Daha sonra bir aracın üzerine çıkan Ünal, eşine ’evlilik kuralları’nı okudu."Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum" diyen damat Ünal, eşine sarılıp duvağını açtı.