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15 Ekim 2018 Pazartesi 22:56

Damada düğününde egzoz ve yangın tüpü taktılar

Niğde’de bir düğünde arkadaşları damada egzoz ve yangın tüpü taktı. Takı töreninde davetliler salonda egzoz ve yangın tüpünü görünce şakına döndü.

Damada düğününde egzoz ve yangın tüpü taktılar
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Niğde’de bir düğünde arkadaşları damada egzoz ve yangın tüpü taktı. Takı töreninde davetliler salonda egzoz ve yangın tüpünü görünce şakına döndü.

Hafta sonu düğün salonunda gerçekleşen bir düğün törenine damadın yakın arkadaşları da katıldı. Kendilerine "Dinamit Gençlik" diyen damadın bir grup arkadaşı, takı töreninde damada yangın tüpü ve egzoz taktı. Durum karşısında damat Onur

ve davetliler şaşkınlık yaşadı. Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Damat Onur, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egzozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Egzoz ve yangın tüpü takılması fikrini ortaya atan Ömer Yücel ise, "Dinamit Gençlik olarak 8 kişi çok yakın arkadaşız. Geçtiğimiz yıl Ahmet abimizin düğünü oldu, ona yangın tüpü hediye ettik. Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egzoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.
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