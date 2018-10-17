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17 Ekim 2018 Çarşamba 20:26

Danske Bank krizinde yeni gelişme

Genel merkezi Danimarka’da bulunan Danske Bank’ta yaşanan kara para aklama krizinden sonra istifa eden Genel Müdür Thomas Borgen yerine gösterilen Jacob Aarup-Andersen’ın adaylığı Mali Denetleme Otoritesi (Finanstilsynet) tarafından reddedildi.

Danske Bank krizinde yeni gelişme
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Genel merkezi Danimarka’da bulunan Danske Bank’ta yaşanan kara para aklama krizinden sonra istifa eden Genel Müdür Thomas Borgen yerine gösterilen Jacob Aarup-Andersen’ın adaylığı Mali Denetleme Otoritesi (Finanstilsynet) tarafından reddedildi.

Genel merkezi Danimarka’da bulunan Danske Bank’ta yaşanan kara para aklama skandalının ardından görevden ayrılan Genel Müdür Thomas Borgen yerine aday gösterilen Jacob Aarup-Andersen, Mali Denetleme Otoritesi (Finanstilsynet) tarafından gerekli nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Danimarkalı Mali Denetleme Otoritesi hazırladığı raporda, “Aday Jacob Aarup-Andersen’in pek çok alanda başarılı olduğunu, fakat iş alanlarının bazı kısımlarında ihtiyaç duyulan uzun süreli deneyiminin göz önünde bulundurulduğunda gerekli nitelikleri taşımadığı gerekçesi ile adayın reddedildiğini” ifadeleri yer aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ole Andersen, banka yönetim kurulunun Mali Denetleme Otoritesi tarafından gönderilen rapor doğrultusunda, yeni adayları değerlendirmeye başladıklarını açıkladı.

“Benzer bir durumu hatırlayamıyorum”

Danimarka’nın tanınmış finans uzmanlarından Ole Krohn ise yaptığı açıklamada yaşananların olağan dışı olduğunu belirterek, "Mali Denetim otoritesinin bu kararı çok dikkat çekici, benzer bir durum ile daha önce karşılaşmadım, hatırlamıyorum. Kurumun bu yetkisini daha önce kullanmamış olmasına ek olarak banklar yönetim işlerine nadiren dahil olur” şeklinde konuştu.
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