Definecilerin harabeye çevirdiği evi butik otel yaptı

Gaziantep’te definecilerin harabeye çevirdiği tarihi evi satın alan kadın, 1.5 milyon TL harcayarak yapıyı butik otele çevirdi.

Gaziantep’te ev hanımı Aynur Zorkirişci’nin satın aldığı 150 yıllık Antep evi ile evin altında bulunan yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen mağara, restore edilerek kafe ve otel haline getirildi. Çocukluk hayali olan Antep evlerinden birini restore etmek amacıyla satın alan Gaziantepli kadın girişimci Aynur Zorkirişci, define avcılarının hedefinde olan binayı tahribattan kurtardı. Eyüpoğlu Mahallesi’nde bulunan 150 yıllık Antep evini alan kadın, yaklaşık 40 ay önce binayı restore ettirmek için çalışmalara başladı.

Kulaktan kulağa dolaşan rivayetler üzerine evin altında olduğu söylenen mağarayı araştıran Aynur Zorkirişci, oğlu Cengiz Zorkirişci ile birlikte bahçedeki toprağı kazarken mağaranın girişini buldu. Uzun süren restorasyon işlemlerinin ardından harabe olan ev butik otel haline getirilerek turizme kazandırıldı.

Yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen mağaranın sarnıç olarak kullanıldığı tahmin edilirken, günümüzde otel olarak hizmet vermeye başladı.

Bahçeyi ve mağarayı ise yöresel yemek ve eşyaların tanıtılıp sunulduğu bir mekan haline getirmeyi planlayan Zorkirişçi, otelin 8 oda ve 20 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.

Zorkirişçi, "Hayallerim bir süre sonra gerçek oldu. Aldığım zaman çok harabe ve çok kötü bir haldeydi. Bir şeyler başarmaya çalıştık ve burası 16 yataklı bir butik otel haline geldi. Buranın restorasyonu tam 40 ay sürdü. Bebekler bile 40 haftada doğarken burası 40 ay sürdü ve çok yordu. Bu süreçte çok engellere takıldık tescilli bir bina olduğu için çok sıkıntılı zamanlarımız oldu. Ama yine de belediye ve diğer kurumların destekleri ile rahat bir süreç olarak bitirdik" dedi.

"Geçmişte sarnıç olarak kullanılmış"

Otel içerisinde bulunan mağaranın geçmişte sarnıç olarak kullanıldığını vurgulayan Zorkirişçi, "Mağaranın bilgisini ise bu evin sahiplerinden öğrendik. Geçmişine dair bahsettiler. Ondan dolayı bir uç bulduk ve yapmaya karar verdik. Açalım ne göreceğiz dedik. Açtık ve böyle güzel bir yeri turizme kazandırdık. Aslında geçmişte sarnıçmış burası sonradan kapatılmış. Bizde insan gücü ile 40 traktör enkaz çıkararak bu mağaraya ulaştık. Mağarayı kafe yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bölgenin tamamen mağara olduğu söyleniyor"

Butik otel yapılan bölgenin tamamının alt kısmında mağara olduğunun söylendiğini belirten Zorkirişçi,"Bundan sonraki hedefimiz turizme güzel bir şey kazandırdığımız için artık insan kazanmak ve insan tanımak istiyoruz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak ve iz bırakmak istiyoruz. Hedefimiz ticari kazançtan çok insanlar memnuniyet ile ayrılsın istiyoruz. Zamanla geliştirmek istiyorum. Zamana bırakmak lazım çünkü bu bölgenin altının tamamen mağara olduğu söylenir" diye konuştu.

Aynur Zorkirişçi, turizme kazandırılan binada Antep yemekleri ile misafirleri beklediğini söyledi.