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09 Ekim 2018 Salı 16:45

Demir ve demir dışında 1.11 milyar dolarlık ihracat

Bağlantı elemanları, kilitler, el aletleri gibi sektörleri kapsayan demir ve demir dışı metallerde yılın ilk 8 ayında ihracat 1,11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 1,19 milyar dolar oldu.

Demir ve demir dışında 1.11 milyar dolarlık ihracat
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Bağlantı elemanları, kilitler, el aletleri gibi sektörleri kapsayan demir ve demir dışı metallerde yılın ilk 8 ayında ihracat 1,11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 1,19 milyar dolar oldu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Bakiel Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Sektörel olarak 2018 yılı içinde ihracatta yüzde 15’lik bir artış ve ithalatta ise artan gözetim uygulamaları ve Türkiye geneli üretim artışına bağlı olarak yüzde 10’luk bir ithalat azalışı bekliyoruz. 2018 yılı içinde yeni yatırımlar, yeni pazarlar arayışı içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Sektör ihracatı 2017 yılı içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 14,30 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat olarak 2,06 milyar dolar ile bir önceki yıla göre yüzde 8 düşüş yaşanırken, 2018 yılının ilk 8 ayında ise 1,11 milyar dolar ihracata karşılık, 1,19 milyar dolar ithalat yapıldı.

Bağlantı elemanları sektörünün 2017 yılında en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, ayrıca Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9’luk bir artış gözlendi. 2018 yılı Ocak - Ağustos döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 artışla 204,22 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye’nin bağlantı elemanları sektöründe en çok ithalat yaptığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti olurken, yapılan ithalat geçen yıla göre yüzde 12,6 azaldı. Türkiye’nin ithalatında en ciddi artış oranı ise yüzde 14 ile Polonya’dan yapılan ithalatta gerçekleşti. Türkiye’nin ithalatında en ciddi düşüş ise yüzde 35 ile Malezya’dan yapılan ithalatta görüldü.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanan gerek siyasi ve gerekse sosyal olaylardan ötürü sektörün bölgeye yaptığı ihracatta kan kaybedildiğini vurgulayan Tecdelioğlu, "Bu kan kaybını ABD, Meksika, Avrupa pazarlarına yönelerek gidermeye çalışıyoruz, bu konuda da belirlediğimiz hedef ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse sektörel ticaret heyetlerimizle ilişkilerimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Ayrıca 2018 yılı içerisinde sektörel anlamda ABD, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse Ur-Ge projemiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Öncelikli olarak Ar-Ge ve inovasyon gibi sektörde ürün gamında fark oluşturacak atılımlara girişilmesi gerektiğine dikkat çeken Tecdelioğlu, şunları söyledi: "Bu konuda Ar-Ge harcamalarımız 2016 yılı içerisinde 25 milyar dolar ile GSYİH’nın yüzde 1’ine denk gelmektedir. Avrupa, ihracatımızda olduğu kadar sermaye yatırımlarında da ön sırada yer almaktadır. Bu yatırımların artacağı görüşündeyiz. 2018 - 2020 yılları orta vadeli programımızda ihracatımızın Türkiye geneli olarak 195 milyar dolar seviyelerini göreceğini ve sektörel olarak 2,5 milyar dolar seviyelerini yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca ülke olarak 2018 yılı sonunda yüzde 6 olan büyüme tahminimiz var. Ülke olarak yüzde 6 oranında büyümenin yanında, sektör olarak yüzde 16 büyüme kaydettik".
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