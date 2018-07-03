Denizde davul zurnalı eğlence

Mersin’de denize giden bir grup vatandaş, davul ve zurna eşliğinde suyun içerisinde doyasıya eğlendi.Mersin’in Silifke ilçesi Akkent sahilinde üzerindeki kıyafetleri çıkarıp denize giren Yusuf Ateş ile Ergün Mülayim adlı davul ve zurnacı...

Mersin’de denize giden bir grup vatandaş, davul ve zurna eşliğinde suyun içerisinde doyasıya eğlendi.

Mersin’in Silifke ilçesi Akkent sahilinde üzerindeki kıyafetleri çıkarıp denize giren Yusuf Ateş ile Ergün Mülayim adlı davul ve zurnacı çaldıkları oyun havalarıyla, vatandaşları eğlendirdi. Denizin içerisinde davul ve zurnayla eğlenen vatandaşlar, görenleri şaşırttı. Bu anlar, sahildekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.