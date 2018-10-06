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06 Ekim 2018 Cumartesi 19:14

Denizi olmayan Tokat’ta çocukların kayık keyfi

Kanal Tokat projesi kapsamında Yeşilırmak’a indirilen Osmanlı Kancabaşı kayıklarına binen çocuklar farklı bir gün geçirdi.

Denizi olmayan Tokat'ta çocukların kayık keyfi
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Kanal Tokat projesi kapsamında Yeşilırmak’a indirilen Osmanlı Kancabaşı kayıklarına binen çocuklar farklı bir gün geçirdi.

Kanal İstanbul’a kardeş proje olarak gösterilen Kanal Tokat Projesi kapsamında Yeşilırmak’ta rubber dam (şişme boru) sistemi ile su tutuldu. Yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda su seviyesinin yükseltilmesi ile birlikte Osmanlı kayıkları yüzmeye başladı. Yaklaşık 2 aydır Tokatlıların yoğun ilgi gösterdiği Kanal Tokat küçük misafirlerini ağırladı. Çocuk evlerinde kalan öğrenciler Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte kayığa bindi. İlk defa kayığa binen birçok öğrenci farklı heyecan yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Eroğlu, öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, “Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz bizim çocuklarımız. İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız daha donanımlı olsun. Milli ve manevi değerlerle yoğrulsun ve gençlerimiz ülkemizi daha iyi yerlere getirsin. Tüm derdimiz gayemiz bu. Böyle güzel bir sonbaharın güneşli gününde şahsım adına da güzel vakit geçirdim. Kalbim sevgi ve güzelliklerle dolu olarak buradan ayrılıyorum” dedi.

Kanal Tokat’ta eğlenceli dakikalar geçen öğrencilerde farklı bir gün geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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