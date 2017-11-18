Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 15:17

Denizli Kent Konseyi’nden işaret dili eğitimi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi işaret dili kursu eğitimleri başladı.Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2,5 ay sürecek işaret dili eğitimlerine...

Denizli Kent Konseyi'nden işaret dili eğitimi başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi işaret dili kursu eğitimleri başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2,5 ay sürecek işaret dili eğitimlerine başladı. İşaret dili eğitim programının açılışına, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve gönüllüler katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, Projenin önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Değirmenci, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bir devrim yaşıyoruz. Bundan 10-15 yıl önce hiç aklımıza gelmeyen imkanlar şu anda devletimiz tarafından bizlere sunuluyor. Kamuda ve özel sektörlerde engelli bireylere yönelik istihdam ve diğer alanlarda destek verilmeye çalışılıyor. Bu eğitim karşımızdaki insanı anlamak adına güzel bir adım olacak” dedi.

Konuşmanın ardından İşaret Dili Eğitmeni Ufuk Çelebioğlu tarafından kursiyerlere parmak alfabesi, harflerin kullanımı, coğrafi işaretler, kendini tanıtma ve karşılıklı iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<