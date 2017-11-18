Denizli Kent Konseyi’nden işaret dili eğitimi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi işaret dili kursu eğitimleri başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2,5 ay sürecek işaret dili eğitimlerine başladı. İşaret dili eğitim programının açılışına, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve gönüllüler katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, Projenin önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Değirmenci, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bir devrim yaşıyoruz. Bundan 10-15 yıl önce hiç aklımıza gelmeyen imkanlar şu anda devletimiz tarafından bizlere sunuluyor. Kamuda ve özel sektörlerde engelli bireylere yönelik istihdam ve diğer alanlarda destek verilmeye çalışılıyor. Bu eğitim karşımızdaki insanı anlamak adına güzel bir adım olacak” dedi.



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Konuşmanın ardından İşaret Dili Eğitmeni Ufuk Çelebioğlu tarafından kursiyerlere parmak alfabesi, harflerin kullanımı, coğrafi işaretler, kendini tanıtma ve karşılıklı iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek.