Denizli Valiliğinden 14 yaşındaki kızın intihar ettiği iddialarına yalanlama

Denizli Valiliği, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğunun intihar ettiği yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımların asılsız olduğunu, kız çocuğunun devletin koruması altına alındığını bildirdi.

Kale ilçesinde geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz iddialarıyla 7 kişi tutuklanmıştı. Denizli Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 14 yaşındaki kız çocuğunun intihar ettiği yönündeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu olaya ilişkin Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir. Valiliğimizce de titizlikle takip edilmektedir. Olayda adı geçen kız çocuğumuz devletimizin koruması altına alınmış olup, intihar ettiğine yönelik sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlar asılsız olup, bu tür gerçek dışı paylaşımların amacının, kamuoyunda huzursuzluk yaratarak vatandaşlarımızı provoke etmek amaçlı olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, sosyal medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.