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01 Temmuz 2018 Pazar 19:35

Denizli’de bisikletçiler iki günde 133 kilometrelik parkuru tamamladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde ikincisi düzenlenen bisiklet festivalinde 250 bisikletçi 133 kilometrelik parkuru tamamladı.Çivril Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) tarafından organize edilen, Çivril Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen...

Denizli'de bisikletçiler iki günde 133 kilometrelik parkuru tamamladı
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Denizli’nin Çivril ilçesinde ikincisi düzenlenen bisiklet festivalinde 250 bisikletçi 133 kilometrelik parkuru tamamladı.

Çivril Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) tarafından organize edilen, Çivril Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Çivril 2. Bisiklet Festivali tamamlandı. Üç gün süren festivale ulusal bisiklet kulüplerinden sporcular ile AKİDAK üyesi yaklaşık 250 bisikletçi katıldı.

29 Haziran Cuma gün Çivril Belediyesinin önünde toplanan 250 bisikletçinin festival alanına yürüyüşüyle başlayan festival Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Festivalin ilk günü Ahmetçik Mesireliği’nde bisikletçilerin kamp alanında düzenledikleri şehir içi bisiklet turu ile tamamlandı.

Festivalde ikinci gün Çivril, Işıklı, Akdağ, Kocayayla parkurundan oluşan ‘İki Teker Sana Yeter’ teması kapsamında 77 kilometrelik bisiklet yolu geçildi. Sabah kahvaltının ardından 08.30’da başlayan parkur öğleden sonra 16.00 gibi tamamlandı. İkinci gün etkinlikleri sporcuların dinlenmesi ve akşam yemeğinin ardından mesirelik alanda düzenlenen konser ve eğlence ile sona erdi. Festivalin son günü etkinliğe katılan sporcular 53 kilometrelik ‘Pedalları Doğa İçin Çevir’ projesi kapsamında Çivril Işıklı Gölü etrafı parkurunu geçtiler.

Festival, sporcuların kamp yerinde yediği akşam yemeğinin ardından sona ererken AKİDAK Başkanı Erkan Atila, kulüp ve sporculara festivale katıldıkları için, desteklerinden dolayı da Çivril Belediyesine teşekkür etti.
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