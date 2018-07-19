Denizli’de sığınmacıların sayısı 20 bini aştı

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Denizli Temsilciliğinin verilerine göre kentte mülteci sayısının 20 bini aştığı belirtti. Kentte 12 bin Suriyeli göçmen olduğu kaydedildi.

SGDD Denizli Temsilciliği yetkililerinden Süleyman Aytekin, Denizli’de bulunan sığınmacıların Suriye, İran, Afgan ve Irak yoğunluklu olduğunu belirterek, "Denizli genelinde sayıyı değerlendirdiğimizde Suriye, İran, Afgan ve Irak yoğunluğunu görebiliyoruz. Sayılara geldiğimizde ise 12 bin civarı Suriyeli nüfus vardır, 3 bin kadar Afgan nüfus ve 4 bin kadar da İranlı nüfus vardır. Yaklaşık 500 kadar Irak nüfusu olmakla birlikte diğer uyruklara ait de 200 ve 300 kadar da bir sayıdan bahsedebiliriz. Türkiye’deki mültecilerin temel hak ve hürriyetlerine erişimine hak temelli bir yaklaşımla hizmet vermiş oluyoruz" dedi.

"Entegrasyon sorununu aşabilmek için Türkçe kurslarını çok önemsiyoruz"

Mültecilere yapılan yardımlara değinen Aytekin, "Bu kapsamla psikososyal desteğimiz, aynı zamanda çok yönlü destek merkezimizle de mültecilere yönelik travmatik süreçlerini atlatmalarına yönelik de düzenli ve tek seferlik etkinliklerde bulunuyoruz. Bunlardan bahsedecek olursak Türkçe kurslarımız ilk sırada geliyor. Halk eğitim merkezlerimizin desteğiyle Denizli’de mültecilere yönelik Türkçe kursları düzenliyoruz. Bu kurslara yoğun ve istekli bir katılım oluyor. Öncelikle biz bu entegrasyon sorununu aşabilmek için Türkçe kurslarını çok önemsiyoruz bu kapsamda da düzenli olarak Türkçe kursları düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitici ve öğretici aktiviteler düzenliyoruz"

Sığınmacıların rehabilite süreçlerini aşabilmelerine yönelik resim, tiyatro, dans kursları ve çocuklara yönelik eğitici öğretici aktiviteler düzenlediklerini aktaran Aytekin, "Tek seferlik etkinliklerimizde de film gösterimi, geziler gibi etkinlikler göze çarpıyor. Onun haricinde psikososyal destek kısmında da psikologlarımız, saha çalışanlarımız vasıtasıyla mültecilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri, karşılaştıkları sorunlara yönelik danışmanlık hizmetleri vermiş oluyoruz. Bu danışmanlık hizmetlerimizin tamamı ücretsiz bir şekilde verilmiş oluyor. Aynı zamanda mültecilerin Denizli’de ve Türkiye’de bulundukları süre içerisinde uymaları gereken yükümlülükleri de bildirmiş oluyoruz kendilerine" ifadelerini kullandı.

"İç karışıklık ortadan kalktığında Suriyeliler kendi ülkelerine dönecektir"

Suriyelilerle yapılan görüşmeler sonucu, ülkelerindeki iç karışıklığın kalkması durumunda mültecilerin kendi ülkelerine dönmeyi düşündüklerini gözlemlediklerini kaydeden Aytekin, "Bunu aslında uyruktan bağımsız olarak değerlendirecek olursak bizim saha tecrübemize dayanarak söylüyorum hiçbir insan aslında ait olduğu, kendini ait hissettiği yerden ayrılma düşüncesine sahip olmuyor. Dolayısıyla gerek Suriyeli olsun gerek İran ya da Irak herhangi bir uyruğa mensup olsun herkes aslında güvenli bulunduğu alanı terk etmek istemiyor. Dolayısıyla şu anki dünyadaki sürece baktığımızda Suriye’deki iç karışıklık ortadan kalktığında ben ilimizde ve ülkemizde bulunan Suriyelilerin kendi ülkelerine döneceğini düşünüyorum. Bunu gerek birebir görüşmelerimizde gerek toplu görüşmelerimizde fark ediyorum ve buna göre de bunu söyleyebilirim. Genel olarak aslında kendi ülkelerinde kendi bulundukları coğrafyadaki sorunlar çözüme kavuştuğu takdirde herkes kendini rahat hissettiği yere dönecektir" diye konuştu.