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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:05

Denizli’deki su baskınının ardından

Denizli’de dün gece aşırı yağış nedeniyle su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ederken, çarşı esnafı sel nedeniyle binlerce TL zararlarının olduğunu söyledi. Selin neden olduğu zarar gün ağarınca ortaya çıktı.Denizli’de...

Denizli'deki su baskınının ardından
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Denizli’de dün gece aşırı yağış nedeniyle su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ederken, çarşı esnafı sel nedeniyle binlerce TL zararlarının olduğunu söyledi. Selin neden olduğu zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dükkanı su içinde kalan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerine dolan çamurlu suyu boşaltıp, temizlik yaptı. Esnaf ayrıca hasar tespit çalışması da yaptı. Esnaflar, su çekilince çamur içinde kalan ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Bazı esnafların elektronik ürünleri bozulurken bazılarının ürünleri ise çamur içinde kaldı. Sel nedeniyle binlerce lira zarar gördüklerini belirten esnaflar, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmalarını istedi. Esnaflar, su içinde kalan mallarını kuruması için dışarıya çıkardı.

İş yerini su basan Ali Girgin isimli bir esnaf, elektronik ürünlerinin kısa devre yaptığını ve düzeltmeye çalıştıklarını belerterek, "Denizli’nin gözbebeği olan Denizli Çarşısı, yağmur yağdığı zaman sürekli su basıyor, eşyalar yüzüyor. Zararımız var, parkeler yerinden kalktı. Cihazlar kısa devre yapmış, şu an ona bakıyoruz" dedi.

Telefon aksesuarı satışı yapan Hasan Turgut ise, dükkanında 7 bin lira maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Birçok malzemeyi çöpe attık. Her seferinde sel basıyor, ekranlar çöp oldu, bazı telefonlar gitti. Mağdur olduk ve mağduriyetimizi hiçbir şekilde telafi etmiyorlar. Ortalama 7-8 bin lira zararım var. O kadar malzeme alıyoruz, tablet, cep telefonu kılıflarını çöpe attık. Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.
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