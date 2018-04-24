Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan depremde yaşanılanlar güvenlik kameralarına yansıdı.Gece saat 03.34’te meydana gelen deprem sonrası kentte büyük bir panik yaşandı. Samsat ilçesi Pompaj İstasyonundaki güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Deprem sırasında ilçe genelinde elektriklerin kesilmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.
Deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı
Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan depremde yaşanılanlar güvenlik kameralarına yansıdı.