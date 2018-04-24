Deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı

Gece saat 03.34’te meydana gelen deprem sonrası kentte büyük bir panik yaşandı. Samsat ilçesi Pompaj İstasyonundaki güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Deprem sırasında ilçe genelinde elektriklerin kesilmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

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