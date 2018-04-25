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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:17

Deprem korkusu yüzünden evinin önüne çadır kurdu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Ahmet Işık eve girmeye korkan çocukları için evin önüne çadır kurdu.

Deprem korkusu yüzünden evinin önüne çadır kurdu
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Ahmet Işık eve girmeye korkan çocukları için evin önüne çadır kurdu.

Samsat’ta önceki gece meydana gelen depremde ilçedeki birçok yapı hasar gördü. Depremden etkilenen 5 çocuk babası Ahmet Işık, deprem sonrası sarsıntıların devam etmesinden dolayı evinin önüne çadır kurup geceyi ailesi ile birlikte çadırda geçirdi.

Aldığı çadır malzemeleriyle evinin önünde çocukları ile birlikte çadır kuran baba, depremin etkisinden dolayı çocukların eve girmeye korktuğunu söyledi. Çocuklarının tekrar yaşanabilecek olası bir sarsıntıdan korktuğu için eve girmediğini belirten baba Ahmet Işık, "Dün gece akşam 03.30 civarında büyük bir sarsıntı yaşadık. Tabi aniden uyandık çocuklar çok korkmuştu. Hatta bizim büyük yatak dolabı çocukların üzerine devrilmişti. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı. Sarsıntılar şu anda devam ettiği için çocuklar korkuyor. Ve çocuklar eve çıkmaya korktukları için biz burada çadır kuruyoruz. Çocuklar ve kadınlar daha fazla korktuğu için bu gece bu çadırda uyuyacaklar" dedi.

12 yaşındaki Abdurrahman Işık ise "Deprem aniden oldu, can kaybı olmadı ama hasarımız çok. Burada babamla beraber çadır kuruyoruz. Evde korktuğumuz için yatamıyoruz" diye konuştu.
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