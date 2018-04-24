Depremin yaşandığı Samsat havadan görüntülendi

Deprem nedeniyle bazı yapıların yıkıldığı Samsat ilçesi drone ile havadan görüntülendi.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 2 binin üzerinde yapının orta ve ağır hasarlı olduğu ilçede ikinci bir deprem yaşandı. Konteyner kentin bulunduğu ilçede 5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte yapılar yıkıldı. Gece saat 03.34’te meydana gelen depremde ilçedeki yapılar hasar gördü. Depremde 36 vatandaş hafif şekilde yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.