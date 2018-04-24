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24 Nisan 2018 Salı 13:35

Depremin yaşandığı Samsat havadan görüntülendi

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Samsat ilçesi havadan görüntülendi.

Depremin yaşandığı Samsat havadan görüntülendi
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Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Samsat ilçesi havadan görüntülendi.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 2 binin üzerinde yapının orta ve ağır hasarlı olduğu ilçede ikinci bir deprem yaşandı. Konteyner kentin bulunduğu ilçede 5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte yapılar yıkıldı. Gece saat 03.34’te meydana gelen depremde ilçedeki yapılar hasar gördü. Depremde 36 vatandaş hafif şekilde yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Deprem nedeniyle bazı yapıların yıkıldığı Samsat ilçesi drone ile havadan görüntülendi.
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