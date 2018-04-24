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24 Nisan 2018 Salı 19:56

Depremzedelere sıcak yemek ikramı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşanan deprem sonrasında vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Depremzedelere sıcak yemek ikramı
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşanan deprem sonrasında vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Samsat ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından mağdur olan vatandaşlara Beşir Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 2 bin 500 kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Yapılan yemek ikramının ardından vatandaşlar Kızılay İkram Aracından ise çay, su, çorba, bisküvi gibi ikramlardan faydalandı.

Yemek dağıtımıyla alakalı açıklamalarda bulunan Beşir Derneği Yurt Dışı Yardımlar Sorumlusu Abdulhakim Bayram, deprem haberini alır almaz bölgeye geldiklerini şuanda 2 bin 50p kişilik yemek dağıtımında bulunduklarını belirtti. Bayram, “Bugün aş evi tırımızda yola çıktı. Yarın ve bundan sonra kaldığımız sürece günlük iki öğün yaklaşık 3 bin kişilik yemek dağıtımlarında bulunacağız” dedi.
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