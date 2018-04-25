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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:57

Depremzedelerin çadırları kuruldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan aileler için çadırlar kuruldu. 161 aileye 243 çadır verilirken ayrıca ilçede ticari hayatın devam etmesi için ’Çadır Çarşı’ oluşturuluyor.Önceki...

Depremzedelerin çadırları kuruldu
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan aileler için çadırlar kuruldu. 161 aileye 243 çadır verilirken ayrıca ilçede ticari hayatın devam etmesi için ’Çadır Çarşı’ oluşturuluyor.

Önceki gün saat 03.43’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Samsat ilçesinde vatandaşların yaraları hızlı bir şekilde sarılmaya çalışılıyor. İlçede deprem anından itibaren ilgili tüm birimler valilik koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk anından itibaren ilçeye sevk edilen 700 adet deprem çadırından talep ve ihtiyaç doğrultusunda 243 tanesi kurularak depremzedelerin geceyi dışarıda geçirmelerinin önüne geçildi. Ayrıca ilçede yıkılan iş yerlerinin yerine kaymakamlık yanındaki Kale Mahallesi’nde ’Çadır Çarşı’ oluşturuluyor.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, "Burada esnafının dükkanlarında ciddi hasar var. Ağır hasarlı özellikle bitişik nizam olan mahallede 24 tane esnafın dükkanlarına girilemez vaziyette olduğu için ilk planda hem onlar mağdur olmasın hem de şehrin ticari hayatı durmasın diye Kilis’ten büyük çadırlar getirdik. Bugün burada yerini hazırladık kuruyoruz. Burada ’Çadır Çarşı’sı oluşturuyoruz. Esnafımızın hepsine birer tane bu çadırlardan vereceğiz. 102 metrekare olan bu çadırlardan birer tane vererek onların bu çadırlarda ticaretini devam ettirmelerini sağlayacağız. Bugün bu akşama kadar bu çalışmamız burada tamamlanacak" dedi.

Evleri yıkılan kişilere de çadırların dağıtıldığını kaydeden Vali Kalkancı, "Dünden beri yapılan tespitlere göre, isteyen herkese Başbakan Yardımcısının talimatı doğrultusunda çadır dağıttık. Bugün itibariyle hala gelip isteyenler oluyor. Onlara da çadırlarını veriyoruz. Bu aile tipi çadırlardan şu ana kadar 243 tane çadır dağıtıldı. 161 aileye 243 çadır verildi" ifadelerini kullandı.
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