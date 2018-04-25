Derede boğulan genç kızın ölümü okulunu yasa boğdu

Artvin Yusufeli’nde sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için ‘meydan okuyorum’ diyerek dereye atlayan arkadaşını kurtarmak isteyen genç kız hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Melisa’nın ölüm haberi okul arkadaşlarını yasa boğdu. Arkadaşları subaylık sınavını kazanan Melisa Kazan’ın en büyük hayalinin asker olmak olduğunu belirtti.

Üzücü olay önceki gün Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Narlık Demirköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe Balcı adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı. Arkadaşının, "Buradan sana meydan okuyorum" diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kabusa dönüştü. Melisa’nın çektiği görüntülere anbean yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da "Ayşe, Ayşe" diyerek çığlıklar atmaya başladı. Görüntünün sonlanmasıyla birlikte arkadaşını kurtarmak için hamle yapan ve elini uzatan Melisa Kazan, dengesini kaybedince sulara kapıldı. Bu sırada Ayşe dere kenarında otlara tutunarak diğer arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılırken, talihsiz Melisa boğuldu. Çığlıklar üzerine bölgeye gelen vatandaşlar Melisa’nın cansız bedenini sudan çıkardı.

Melisa dün Erzurum’un Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesinde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Genç kızın ölümü okulunu yasa boğdu"

Melisa’nın ölüm haberi eğitim gördüğü Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesini yasa boğdu. Okulda Melisa için dualar edip ruhuna Fatiha okuyan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Melisa’nın çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Akın, "Melisa kızımız 12-G sınıfındaydı. Başarılı ve çok uyumlu bir öğrencimizdi. Subay okulu sınavını kazandı. Asker olma hayali vardı. Melisa’nın ölümü okulumuzu yasa boğdu. Allah sabırlar versin ailesine" dedi.

Melisa’nın sınıf arkadaşı Sultan Selin Tortuk’da, "Çok üzüldük. Hala inanamıyoruz. Asker olup ve vatana, millete hizmet edebilmek için çok çalışıyordu" diye konuştu.