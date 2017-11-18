Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Panama bayraklı ‘MSC IRENE’ adlı 366 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.
Tekirdağ’dan, Pire Limanına giden 151 bin 559 groston ağırlığında 366 metre uzunluğunda‘MSC IRENE’ adlı gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.
Dev konteyner gemisine geçiş Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma römorkörleri refakat etti.Çanakkale önlerinden geçen gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.