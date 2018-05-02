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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:59

Dev geminin boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Dev geminin boğazdan geçişi havadan görüntülendi
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Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Türkakım projesi kapsamında 2017 Haziran ayından bu yana Karadeniz’de boru döşeme çalışmaları yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, Hollanda’ya gitmek üzere Marmara’ya açılıyor. Sabah saatlerinde Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik ediyor. Öte yandan, geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçişi havadan görüntülenmişti. Devasa geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçişi de havadan görüntülendi. Geminin boğazdan geçişi sırasında eşsiz manzaralar oluştu.
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