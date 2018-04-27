Dev kelebek görenleri hayrete düşürdü

Bilecik’te ortaya çıkan dev kelebek görenleri hayrete düşürürken, güzelliği ile de göz kamaştırdı.Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde görülen dev kelebek hem ziyaretçileri hem de çalışanları...

Bilecik’te ortaya çıkan dev kelebek görenleri hayrete düşürürken, güzelliği ile de göz kamaştırdı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde görülen dev kelebek hem ziyaretçileri hem de çalışanları hayrete düşürdü. Güzelliği ile göz kamaştıran dev kelebeği gören Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, daha önce böyle büyük bir kelebek görmediğini ifade ederek, "Hem çok büyük, hem de göz kamaştırıcı güzelliği var. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyarete gelen ziyaretçilerin bir anda ilgisini çekti" dedi.