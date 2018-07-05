GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:41

Devletin FETÖ’den hazineye aktardığı Barla Oteli hizmete açıldı

Isparta’da 15 Temmuz’dan sonra devletin FETÖ’den hazineye aktardığı Barla Oteli, Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’na tahsis edilmesiyle birlikte, yapılan tadilat sonrasında hizmete açıldı.15 Temmuz...

Devletin FETÖ'den hazineye aktardığı Barla Oteli hizmete açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta’da 15 Temmuz’dan sonra devletin FETÖ’den hazineye aktardığı Barla Oteli, Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’na tahsis edilmesiyle birlikte, yapılan tadilat sonrasında hizmete açıldı.

15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sonrasında FETÖ’den el konularak hazineye aktarılan yerlerden olan Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Barla Oteli, devlet desteğiyle tadilat işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden hizmete açıldı.

Isparta İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’na tahsis edilen Barla Oteli’nin, 2 aylık çalışma ile 5 yıldızlı otel haline getirilerek ilçe ve bölge turizmine açıldığı belirtildi. Eğirdir ilçe merkezine 17, Bedre Plajı’na 12, Barla Köyü Çamdağı Mesire Alanı’na 8 kilometre uzaklıktaki, 85 yatak kapasiteli Barla Oteli’nın, Eğirdir Gölü manzaralı odaları ve restoranının yanı sıra, dinlenme salonları, ferah bahçesi, toplantı ve konferans salonları ile geniş otoparkıyla bölge turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Uygun konaklama fiyatlarıyla hizmete sunulan Barla Oteli’nde 0-6 yaş aralığındaki çocuklardan ücret alınmadığı belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku