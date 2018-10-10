DHMİ, doğu ve güneydoğu illerinin yolcu rakamlarını açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre eylül ayında toplam yolcu trafiği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 20 milyon 785 bin 281 olarak gerçekleşti. Sosyal medya hesabından Doğu ve Güneydoğu illerinin yolcu sayılarını da paylaşan Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık projelerini Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirip, tüm yurdu ulaşılır ve erişilir hale getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre eylül ayında toplam yolcu trafiği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 20 milyon 785 bin 281 olarak gerçekleşti. Sosyal medya hesabından Doğu ve Güneydoğu illerinin yolcu sayılarını da paylaşan Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık projelerini Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirip, tüm yurdu ulaşılır ve erişilir hale getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

DHMİ verilerine göre, eylül ayındaki yolcu artışı önceki yılın aynı ayına göre, Bingöl Havalimanı’nda yüzde 34 artışla 20 bin 47, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda yüzde 12 artışla 35 bin 73, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda yüzde 10 artışla 27 bin 725, Batman Havalimanı’nda yüzde 10 artışla 52 bin 376, Mardin Havalimanı’nda yüzde 7 artışla 64 bin 846, Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı’nda yüzde 6 artışla 19 bin 822, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda yüzde 2 artışla 26 bin 232, Erzincan Havalimanı’nda yüzde 1 artışla 45 bin 305, Hatay Havalimanı’nda yüzde 1 artışla 124 bin 162, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda yüzde 1 artışla 51 bin 754 olarak gerçekleşti.

Esenboğa’da yolcu sayısı 13 milyonu aştı

Ankara Esenboğa Havalimanından hizmet alan yolcu sayısı, ocak-eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191’e yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce açıklanan eylül ayı havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre, geçtiğimiz ay Ankara Esenboğa Havalimanında iç hat yolcu trafiği 1 milyon 148 bin 340, dış hat yolcu trafiği 222 bin 178, toplam yolcu sayısı da 1 milyon 370 bin 518 oldu.

Eylül ayında Esenboğa Havalimanında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 778’i, dış hatlar uçak trafiği de bin 797’yi buldu. Toplam uçak trafiği 9 bin 575’e ulaştı.

Söz konusu ayda Ankara Esenboğa Havalimanı yük (kargo posta bagaj) trafiği ise toplamda 12 bin 139 ton olarak gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanından yılın 9 ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191’e çıktı. Aynı dönemde hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8 artarak 93 bin 151’e, yük (kargo posta bagaj) trafiği de yüzde 7 yükselerek 105 bin 987 tona ulaştı.

Havayolu, halkın yolu oldu

Özellikle doğu ve güneydoğu illerine yapılan uçak seferlerindeki yolcu artışlarının kendilerini memnun ettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Ocak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık projelerini Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirip, tüm yurdu ulaşılır ve erişilir hale getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün doğu ve güneydoğunun güzel şehirleri büyük kentlerimizle adeta kapı komşusu oldu, bu büyük yatırımlar sayesinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önceki ’havayolu halkın yolu olacak, her Türk vatandaşı uçağa binecek’ direktifleriyle oluşturulan politikalar sayesinde, uçakla yolculuk hayal olmaktan çıktı, gerçek oldu, çok şükür" dedi.