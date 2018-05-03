GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 00:21

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Didim-Söke yolu Denizköy Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Alaç idaresindeki 09 YL 075 plakalı otomobil seyir halinde iken...

Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Didim-Söke yolu Denizköy Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Alaç idaresindeki 09 YL 075 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü Ahmet Alaç’ın sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza sebebiyle Söke-Didim yolunda uzun kuyruklar oluşurken, trafik ekiplerinin kontrolünde araçlar başka yollara yönlendirildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatılırken savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku