Dijital romantizm araştırması

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç ve yüksek lisans öğrencisi Asuman Özer, Y kuşağı gençlerinin sosyal medyadaki davranışlarının romantik ilişkileri üzerindeki etkisini araştırdı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç ve yüksek lisans öğrencisi Asuman Özer, Y kuşağı olarak adlandırılan 1980-1999 arasında doğan kişilerin romantik ilişkilerindeki davranış alışkanlıkları ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiyi araştırdı. Y kuşağından oluşan 400 kişiye 30 soruluk anket çalışması gerçekleştirildi. Sosyal medyanın hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi nedeniyle Y kuşağının sosyal medya kuşağı olarak bilindiklerini hatırlatan Doç. Dr. Alikılıç, “Teknolojinin bağımlılık haline geldiği günümüzde, bilişim teknolojilerini en aktif kullanan kuşak olan Y kuşağı üzerinde sosyal medyanın tahmin edilenden daha fazla etkisi bulunuyor. Sosyal medya, Y kuşağının romantik ilişkilerini yürütmede de oldukça etkili. Öyle ki sosyal medya kullanımının giderek artmasıyla beraber çiftler, ilişkilerini herkesin görebileceği bir ortam olan sosyal medyada herkese göstererek yaşama eğilimi göstermekte. Sosyal medya kullanımını günlük hayatlarının birer parçası haline getiren çiftler, sosyal medyayı sadece ilişkilerini duyurmak, ifade etmek için değil bilakis partnerlerini kontrol etmek, gözetlemek ve partnerleri hakkında bilgi almak için de kullanıyor” diyerek araştırma sonuçlarının da bunu doğruladığını söyledi.

Alikılıç, araştırmalarında, önceki yıllarda yurtdışında yapılan araştırmalarda olduğu gibi Y kuşağı bireylerinin romantik ilişkilerinde sosyal medyada en çok gösterdiği davranışların kıskançlık ve gözetim olduğunun görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, “Anket sonuçlarına göre; katılımcıların çoğunluğu ‘Eşimi veya sevgilimi sosyal medyada kıskanırım’, ‘Eşimin veya sevgilimin sosyal medya hesaplarını düzenli aralıklarla kontrol ederim’ ifadelerine çoğunlukla ‘kesinlikle katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ cevabı vermiş. İlaveten yine bulgular kapsamında, bireylerin en çok ‘kendileri ile birlikte fotoğraf paylaşma’ beklentilerinin olduğu ortaya çıktı. Partnerlerinin istemedikleri fotoğraflarına karışma eğilimi, profillerini dışarıya kapalı şekilde kullanmaları isteği, istemediği kişileri sosyal medya hesabından çıkartma taleplerinin de bulunduğu da gözlemlendi” diye konuştu.

En çok beklenen birlikte fotoğraf paylaşımı

- Y kuşağı bireyleri, sosyal medyada partnerlerinden en çok yüzde 59,1 ile “Kendileriyle fotoğraf paylaşmasını” bekliyor. Bunu yüzde 38,9 ile “İstemediğim kişileri sosyal medyadan çıkarması”, yüzde 36,9 ile “İstemediğim fotoğrafları kaldırması” ve yüzde 35,6 ile “Sosyal medya hesaplarını dışarıya kapalı olarak kullanması” cevapları takip ediyor.

- Y kuşağının romantik ilişkilerinde partnerlerinin sosyal medyada göstermesini istemediği davranışlarda, “Arkadaşlık listesinde eski sevgilisinin olması” seçeneği büyük oranla öne çıkıyor. Yapılması en çok istenmeyen bu davranışın oranı yüzde 66,9. Bu cevabı, yüzde 33,1 ile “Benimle fotoğraf paylaşmaması”, yüzde 32,4 ile “Hesabını dışarıya açık olarak kullanması”, yüzde 29,7 ile “Arkadaşlık listesinde eski sevgilisi ile ortak arkadaşlarının olması”, yüzde 24,1 ile “ Benim tanımadığım kişileri eklemesi”, yüzde 21,4 ile “Karşı cinsten kişilerin paylaşımlarını beğenmesi”, yüzde 14,5 ile de “İstediğimde sosyal medya hesaplarını dondurması/kapatması” seçenekleri takip ediyor.

- Katılımcılar, “Eşimin veya sevgilimin sosyal medyada benimle ilgili paylaşım yapması, bana kendimi güvende hissettirir” ifadesine yüzde 30,9’u katılmıyorum cevabı verirken yüzde 27,5’i katılıyorum, yüzde 17,4’ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 14,8’i ise kararsızım ve yüzde 9,4’ü ise kesinlikle katılmıyorum, cevabını verdi.

Kadınlar, erkeklere göre daha fazla kıskanma ve gözetim davranışı içinde

Araştırma sonuçlarına göre; kadınların partnerlerini sosyal medyada kıskanma ve sosyal medyada gözetim eğilimi erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, evli olmayan ancak bir ilişkisi olan katılımcıların, evli olan bireylere göre; 1 yıldan az süreli ilişkiye sahip çiftlerin ise 1 yıldan fazla süreli ilişkisi olanlara göre sosyal medyada daha fazla kıskanma ve gözetim davranışı gerçekleştirdiği bulgular arasında yer aldı.