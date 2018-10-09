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09 Ekim 2018 Salı 18:22

Din görevlileri kahvaltıda buluştu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din gönülleri kahvaltıda buluştu.Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu’nun ev sahipliğinde Köfteci Yusuf’ta düzenlenen kahvaltılı programa İl Müftüsü İzani...

Din görevlileri kahvaltıda buluştu
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din gönülleri kahvaltıda buluştu.

Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu’nun ev sahipliğinde Köfteci Yusuf’ta düzenlenen kahvaltılı programa İl Müftüsü İzani Turan ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Mehmet Soylu, hafta dolayısıyla hazırladıkları program ve faaliyetleri paylaştı. Bu yıl ki temanın "din hizmetine adanmış ömürler" olduğunu hatırlatan Soylu, "En büyük örneğimiz Peygamber efendimizdir" dedi.

Programda söz alan emekli müezzin Şaban Eren ise, emekli olmanın özenilecek bir durum olmadığını belirterek, bir köşede unutulmak değil halen topluma faydalı olmak istediklerini, bir lokal ya da dernek çatısı altında birleşme ihtiyacı duyduklarını kaydetti.

Kahvaltı sonunda Mudanya’daki emekli din görevlilerine hizmetlerinden ötürü teşekkür belgeleri takdim edildi.
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